Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni kınadı

Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni, “Bir kişinin yargı süreciyle ilgili hazırlanan haberde gazetecilik etik ilkelerini ihlal ettiği” gerekçesiyle kınadı.

Medya Etik Kurulundan yapılan açıklamada, medya organlarının yayınlarına yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerde, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin, bugünkü nüshasında yayımlanan ve bir kişinin yargı süreciyle ilgili hazırlanan haberin gazetecilik etik ilkelerini ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Yapılan detaylı incelemede, haberin hazırlanış ve sunuş şekliyle etik ihlaller içerdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Haberde kullanılan ‘terör estiriyorlar’, ‘korkakça yüzünü kapattı’ gibi ifadeler, mahkemede bulunan kişi ve ailesine yönelik açık bir önyargı ve hakaret içermektedir. Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 21. maddesi, gazetecinin eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmaması gerektiğini vurgular.

Haberde, kullanılan dil ve görsellerin okuyucuda mahkemede bulunan kişi ve ailesine karşı olumsuz bir algı oluşturmayı hedeflemesi de bir diğer etik sorundur. Haberde yer alan bu tür ifadelerin, kamuoyunda önyargı oluşturma gayesi taşıdığı ve adil yargılama sürecine zarar verme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 1. maddesi olan ‘Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır’ ilkesine açıkça aykırıdır. Haberin taraflı ve manipülatif bir şekilde hazırlanması, gazetecilik mesleğinin temel etik değerlerini ihlal etmektedir.

Gazetecilik mesleği, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu taşırken aynı zamanda bireylerin onuruna, itibarına ve özel hayat haklarına saygı göstermeyi de gerektirir. Mahkeme sürecindeki kişilerin özel hayat hakkı korunmalıdır. Mahkemede bulunan kişilerin fotoğraf vermesi bir zorunluluk değildir; aksine basın, zanlının fotoğrafını çekerek kişiyi ifşa etmekten kaçınmalıdır. Bu tür uygulamalar, kişilik haklarını ve masumiyet karinesini zedeleme riski taşımaktadır.”

Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin bu haberle, etik gazetecilik anlayışını ihlal ettiği, manipülatif bir dil kullanarak bireyleri hedef aldığı ve toplumda algı yaratmaya çalıştığının belirlediğini kaydetti.

Yapılan değerlendirme neticesinde Medya Etik Kurulu, oy birliğiyle Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni kınama kararı aldı. Kurul, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni, benzeri etik ihlallerin tekrarını önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve habercilik faaliyetlerinde etik kurallara titizlikle uymaya çağırdı.

Medya Etik Kurulu hatırlattı: “Gazeteciler toplumun hassasiyetlerine, bireylerin mahremiyetine ve mağdurlara saygı göstermekle de yükümlüdür”

Ayrıca, Medya Etik Kurulu, gazetecilerin toplumun hassasiyetlerine, bireylerin mahremiyetine ve mağdurlara saygı göstermekle de yükümlü olduğunu hatırlattı.

Medya Etik Kurulu, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki bir çocuğun okul defterine yazdığı cümlelerin haberde kullanmasıyla ilgili şikayeti değerlendirdiğini, haberin hazırlanışında ve sunumunda ciddi etik ihlalleri yapan Gıynık Gazetesi’ni uyarma kararı aldığını bildirdi.

Medya Etik Kurulu, Verda Gülçür tarafından yapılan şikayet üzerine inceleme başlattığı Gıynık Gazetesi haberinde Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne dair hangi ihlalleri tespit ettiklerini, şu yazılı açıklamayla paylaştı:

“Hayatını kaybeden çocuğun Türkçe dilbilgisi eğitimi sırasında defterine yazdığı cümlelerin, olayın dramatik etkisini artırmak ve okuyucuların duygusal tepkilerini yoğunlaştırmak amacıyla haberde kullanıldığı gözlemlendi.

Çocuğun bu cümleleri bağlamından koparılarak haberin odak noktası haline getirilmesi, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 25’inci maddesinde yer alan, ‘Haberde, konuşmalardan ve demeçlerden yapılan alıntılarda bağlam saptırılmamalıdır’ ilkesinin ihlali niteliğindedir. Bu durum, aynı zamanda Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 1’inci maddesi olan, ‘Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır’ ilkesine de aykırıdır.

Haberde, 12 yaşındaki çocuğun kişisel notlarının yayımlanması, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 12’nci maddesini ihlal etmektedir. Bu madde, ‘Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınmamalı ve yayımlanmamalıdır’ şeklinde ifade edilmiştir. Haberde bu ilkeye uyulmaması, çocuğun ailesi ve arkadaşları üzerinde olumsuz etkiler yaratmış, mağdurlara ve yakınlarına saygı ilkesini açıkça ihlal etmiştir.

Haberde kullanılan dramatik içerik, yalnızca mağdurun yakınlarına değil, topluma da zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Özellikle bu yaş grubundaki çocukların arkadaşlarının ve çevresindeki bireylerin bu içerik karşısında hissedebilecekleri etkiler dikkate alınmamıştır. Bu tür bir yaklaşım, toplumsal duyarlılığa ve etik gazetecilik anlayışına zarar vermektedir.”

-“Gazetecilik sadece haber sunmak değil”

Medya Etik Kurulu, gazeteciliğin yalnızca haber sunmak anlamına gelmediğini, toplumun hassasiyetlerine, bireylerin mahremiyetine ve mağdurlara saygı göstermekle de yükümlü olunduğunu hatırlattı.

-Medya Etik Kurulu’ndan Gıynık Gazetesi’ne çağrı

Haberi etik ilkelere uygun olmayan şekilde hazırladığını ve yayımladığını belirttiği Gıynık Gazetesi’ni oy birliğiyle uyarma kararı alan Medya Etik Kurulu, söz konusu gazeteyi ilgili haberde gerekli düzenlemeyi yapması için sorumluluk almaya da çağırdı.