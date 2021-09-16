Medya Etik Kurulu Meslek İlkelerine Dikkat Çekti

Medya Etik Kurulu, gazetecilerin haberlerinde teyit edilmiş bilgileri yansıtmaları, masumiyet karinesine özen göstermeleri, hasta haklarına saygı göstermeleri, nefret söylemlerinden kaçınmaları yönündeki bazı meslek ilkelerine uymaları gerektiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Tük Tabipleri Birliği’nin bir doktor hakkında herhangi bir suç duyurusu, şikayet veya soruşturma olmamasına karşın, açık isminin ve resminin yayımlanarak onurunun zedelendiği ve mesleki itibarının olumsuz yönde etkilendiği şeklindeki şikayetini değerlendiren MEK, haberlerde karşı tarafın görüşlerine yer verilmesinin önemine işaret etti.

Medya Etik Kurulu, gazetecilerin, habere konu olan kişileri aramaları, onlara haberdeki iddialara cevap verme fırsatı tanımaları, haberde sözü edilen bireyler, kurumlar ve yerler hakkında teyit edebildiği bilgiyi doğru ve ayrıntılı bir şekilde aktarmak konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini kaydetti.

HASTALAR VE KAZALAR

Hastalar ve trafik kazalarıyla ilgili haberler konusundaki şikayetleri de değerlendiren Medya Etik Kurulu, hastanelerde görev yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazetecilerin, “yetkili kişinin ve hastanın (onun izin veremeyecek durumda olması durumunda yakınının veya çocuksa vasisinin ) izni olmaksızın, hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir ses ve görüntü almaması, buna aykırı hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamasının esas olduğu anımsatıldı.

“Sarsıcı durumlarla ilgili üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğunda, gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere uyularak duygu sömüründen kaçınılmalı” şeklindeki meslek ilkesine de dikkat çekildi.

Gazetecilerin asli görevlerinin gerçeğin peşine düşerek toplumu en doğru şekilde bilgilendirmek olduğu, ancak sansasyondan kaçınarak zarar vermekten vermemeleri gerektiğine de vurgu yapıldı.

SOSYAL MEDYA

Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin internet siteleri için de geçerli olduğunu anımsattı.

Sosyal Medyada yayımlanan görüşlerle ilgili olarak da gazeteci kimliklerinin ve sorumluluklarının unutulmaması gerektiğini kaydeden Medya Etik Kurulu, kişilerin hedef gösterilmemesinin önemini vurguladı.

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16/09/2021 10:28