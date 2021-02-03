Medya Etik Kurulu Volkan Gazetesi’ni Kınadı

Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesini kınadı.

Medya Etik Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi tarafından Volkan Gazetesi’nin 26.01.2021 tarihli “Bu Nasıl Profesör?” başlıklı manşet haberi ile ilgili şikâyetinin, Kurul Yönetim Kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, “Kurul, söz konusu haberin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 2’nci, 18’inci ve 21’inci maddelerini ihlal eder nitelikte olduğuna ve gazetenin kınanmasına karar vermiştir” denildi.

Söz konusu haberde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen’in Yeni Düzen Gazetesi’nde yayınlanan bir röportajındaki görüşlerinden yola çıkılarak Sözen’e kişinin mesleki saygınlığına gölge düşürecek ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığı kaydedilen Medya Etik Kurulu açıklamasında, şunlar aktarıldı:

“Bu tür ifadeler, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 18. maddesi olan ‘Gazeteci, mesleki saygınlığa gölge düşürecek türden etkinliklerden ve görevlerden uzak durmalıdır.’, ve 21. maddesi olan ‘Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır’ ilkelerini açıkça ihlal etmektedir.

Öte yandan, Kurul, Volkan Gazetesi’nin manşetinde yer alan ‘Bu Nasıl Profesör?’ başlıklı haber, haber dili açısından değerlendirildiğinde tamamen yazarın şahsi fikirlerini içermekte olduğunu değerlendirilmiş ve haber Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 2. maddesi olan "Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayrılmalıdır." ilkesine ters düştüğüne karar vermiştir.

Kurulumuz, Volkan Gazetesi’nin daha önce de yaptığı etik ihlalleri göz önünde tutarak, oy birliği ile Volkan Gazetesi’nin kınanmasına karar vermiştir.”

(HA)

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03/02/2021 15:44