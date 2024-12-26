Medya Etik Kurulu “Zirve Kıbrıs”a uyarı verdi

Medya Etik Kurulu, “Zirve Kıbrıs”a, Kıbrıslı Gazetesi’nin yayımladığı bir videoyu logosunu keserek, kendi içeriği gibi paylaşılmasından dolayı uyarı verdi.

Medya Etik Kurulundan yapılan açıklamada, Kıbrıslı Gazetesi Haber Müdürü Selda Bektaş tarafından yapılan şikayet üzerine, Zirve Kıbrıs tarafından gerçekleştirilen bir paylaşım incelendi.

Şikâyetin, “Kıbrıslı Gazetesi’nin 23 Aralık Pazartesi günü Adıyaman’a giderken uçakta çektiği ve sosyal medya platformlarında yayımladığı bir videonun, Zirve Kıbrıs tarafından izinsiz bir şekilde logonun kesilerek, kendi içeriği gibi paylaşılmasını” içerdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gazetecilik Etik Deklarasyonu’nun 3. maddesi, başka bir medya kuruluşundan alınan haberlerde kaynağın açıkça belirtilmesini ve haberi üreten kuruluşa yönlendirme yapılmasını zorunlu kılar. Zirve Kıbrıs, Kıbrıslı Gazetesi’ne ait özel içeriği izinsiz bir şekilde kullanmış ve kaynak göstermemiştir. Ayrıca, logonun kesilmesiyle şeffaflık ilkesine aykırı bir tutum sergileyerek okuyucuyu yanıltmıştır. Meslektaş dayanışması ve adil rekabet, meslek etiğinin temel ilkeleri arasındadır. Zirve Kıbrıs, meslektaşlarının emeğine saygı göstermemiş ve etik olmayan bir yöntemle içeriği kendi üretmiş gibi göstermiştir. Bu durum, mesleki dayanışmayı zedelediği gibi adil rekabet kurallarına da aykırıdır.

Bununla birlikte, bir medya kuruluşunun ürettiği özel içerik, o kuruluşun fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. Kıbrıslı Gazetesi’nin videosunun izinsiz alınarak logonun kesilmesi ve kaynak belirtilmeksizin paylaşılması, fikri mülkiyet haklarının açık bir ihlalidir. Bu tür ihlaller, gazetecilik mesleğinin saygınlığını zedelemektedir.

Medya Etik Kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda Zirve Kıbrıs’a uyarı verilmesini kararlaştırmıştır. Bu karar, medya kuruluşlarının kaynak belirtme ve şeffaflık ilkelerine uygun davranma, meslektaşlarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterme ve adil rekabet kurallarına uyarak mesleki etik standartlara bağlı kalma gerekliliklerini hatırlatmaktadır.”