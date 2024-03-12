Medya Etik Kurulu’ndan TAK'a uyarı

Medya Etik Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs'a uyarı yaptı.

Açıklama şöyle:

TAK’la İlgili Açıklama Avrupa Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile ilgili olarak Medya Etik Kurulu’na (MEK) bir şikâyette bulunmuştur. Buna göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kızılyürek’in adını anarak bazı açıklamalar yapmış ve bakanın söyleşisi 28 Şubat tarihli bültende yayınlanmıştır. Kızılyürek yanıt hakkını kullanarak TAK’a bir açıklama göndermiş ama onun açıklaması yayınlanmamıştır. Gazetecilik etik kuralları evrenseldir, kişilere veya uluslara göre değişmez. Nitekim Gazetecilik Meslek İlkelerinin 30’uncu maddesinde şöyle deniyor: “Gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymaya özen gösterir”. Gazeteciliğin Evrensel İlkeleri’ne göre, gazeteci ile politikacı arasında ilişki kaçınılmazdır ancak biri ötekinden emir almaz. Gazeteci bağımsızlığını korumak zorundadır. Aksi halde yaptığı iş, gazetecilik olmaktan çıkar. Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 11’inci maddesinde şu ilkeye vurgu yapılıyor: “Tekzip ve cevap hakkına saygı gösterilmelidir.” Gönderilen tekzibi veya cevabı beğenseniz de saygı göstermek zorundasınız, beğenmeseniz de... TAK 11’inci maddeye uygun davranmadığı nedeniyle MEK, kurumun oy birliği ile uyarılmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Medya Etik Kurulu