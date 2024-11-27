Medya Etik Kurulu’ndan yeni atamalar ve görev değişiklikleri...

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27/11/2024

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Medya Etik Kurulu’ndan yeni atamalar ve görev değişiklikleri...

Medya Etik Kurulu, dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda, yeni atamaları ve yönetim değişikliklerini belirledi.

Verilen bilgiye göre, görev süresi dolan Kurul Başkanı Bekir Azgına "değerli katkıları ve yıllardır gösterdiği özverili liderliği" için teşekkür edildi, boşalan Kurul üyeliğine Halil Davulcu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı’na seçilen Efdal Keserin yerine ise Nezire Gürkan atandı.

Aynı toplantıda, Medya Etik Kurulunun yeni Başkan ve Başkan Yardımcısı da belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Aysu Basri Akter, Medya Etik Kurulu Başkanlığı görevine, Çağdaş Öğüç ise Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

27/11/2024 12:41
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TAGS: Medya Etik Kurulu, haber, kktc
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