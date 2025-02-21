Medya Etik Kurulu'ndan yeni uyarılar

Medya Etik Kurulu, Demokrat Kıbrıs ve Kıbrıs Tercüman gazetelerini, haberlerinde “kaynak göstermediği”, Halkın Sesi Gazetesi’ni de “kaynak gösterse dahi tamamını kullandığı ve orijinal kaynağa link vermediği” için uyardı.

Medya Etik Kurulu, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer’in yaptığı şikayette, “Kıbrıs Postası’nın özel haberi olan ‘İngiltere ve Kuzey Kıbrıs: Enflasyon Kıskacında İki Farklı Ekonomi’ adlı içeriğin, kaynak gösterilmeksizin ve izin alınmaksızın Demokrat Kıbrıs ve Kıbrıs Tercüman adlı ön sayfalarda kullanıldığını” ifade etti.

Kurul ayrıca “MYKıbrıs Haber Müdürü Ramazan Adnan’ın yaptığı şikayette ise, MYK Haber’in özel haberi olan ‘Cuma'ya özlem dolu anma: Ne yaşadığımız belli ne öldüğümüz…’ adlı haberin Halkın Sesi Gazetesi tarafından bire bir alınıp yayımlandığını” belirttiğini kaydetti.

Medya Etik Kurulu, bu çerçevede yaptığı inceleme sonucunda, Demokrat Kıbrıs ve Kıbrıs Tercüman gazetelerinin Kıbrıs Postası’na ait haberin içeriği alarak yayımladığı ancak kaynak gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit ettiğini belirtti.

Kurul, Halkın Sesi Gazetesi’nin ise kaynak gösterse de, MYKıbrıs’a ait içeriğin tamamını aynen alarak yayımladığını tespit ettiğini ifade ederek, “Her iki durum da İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3. maddesine aykırıdır” dedi.

Kurul, bu çerçevede Halkın Sesi Gazetesi, Demokrat Kıbrıs ve Kıbrıs Tercüman’ın, “İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3. Maddesini” ihlal ederek, Kıbrıs Postası ve MYKıbrıs’ın “emeğine saygısızlık ettiğini, fikri mülkiyet haklarını çiğnediğini” kaydetti.

Kurul, “Söz konusu gazeteleri, benzeri etik ihlallerin tekrarlanmaması için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gazetecilik meslek ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz” dedi.