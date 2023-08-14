"Medya sektörünün bugünkü hale gelmesinde Ergüçlü'nün eşsiz katkıları var"

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, medya sektörüne ve özellikle yazılı basına alın terini, emeğini vermiş, medya sektörünün bugünkü hale gelmesinde eşsiz katkıları bulunan Süleyman Ergüçlü’nün vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Hansel, Ergüçlü’nün hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Yüksek Kurulu’nun, Süleyman Ergüçlü’nün hatırasını yaşatmak için elinden gelen katkıyı her koşulda koymaya hazır olduğunu vurgulayan Hansel’in mesajı şöyle:

“Bugün, ülkemiz ve medya sektörümüz açısından maalesef çok kara bir gün. Medya sektörüne ve özellikle yazılı basına alın terini, emeğini vermiş, medya sektörümüzün bugünkü hale gelmesinde eşsiz katkıları bulunan değerli Süleyman Ergüçlü’nün vefat haberi gündeme damgasını vurmuştur. Zamansız vefat haberi ailesi kadar bizleri de derinden üzdü. Maalesef iyi insanların erken göç ettiği bu dünyadan Süleyman Ergüçlü gibi hoş bir seda geçti ve çok derin izler bıraktı. Yayın Yüksek Kurulu olarak Ergüçlü ailesine, değerli eşi Neşe Hanım’a, değerli oğluları Yusuf Bey ve Ziya Bey’e ve değerli kızı Hazar Hanım’a yürekten baş sağlığı dileriz. Süleyman Abim emanetlerin başımızın üzerindedir. Yayın Yüksek Kurulu, Süleyman Ergüçlü’nün hatırasını yaşatmak için elinden gelen katkıyı her koşulda koymaya hazırdır ve koyacaktır. Bu vesile ile Kıbrıs Türk halkının bu büyük kaybından dolayı halkımıza da başsağlığı dileriz. Allah Süleyman abimizin mekanını cennet eylesin, ruhu ışıklar içinde şad olsun”.