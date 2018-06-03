HABER KIBRIS

Medya ve Şiddet, konulu eğitim çalışması düzenleniyor

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03/06/2018

Medya ve Şiddet, konulu eğitim çalışması düzenleniyor
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ortaklığında ‘Medya ve Şiddet’ konulu eğitim çalışması düzenleniyor.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, medya yöneticileri ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecek eğitim çalışması 8 Haziran’da  Gazeteciler Birliği Lokali’nde yapılacak.

Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte şiddet olgusunun medyada sunuş şekli tartışılacak, şiddet olaylarının hem yazılı hem de görsel basında nasıl aktarılması gerektiği ele alınacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, TV, gazete, radyo, internet gazetesi yöneticileri ve çalışanlarının düzenlenecek eğitim çalışmasına davetli olduğunu duyurdu.

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TAGS: haber, medya, gazeteciler
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