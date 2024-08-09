Mega deprem uyarısı sonrası Japonya yine sallandı

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre Tokyo ve çevre bölgelerde etkili olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Hükümet ilk kez dün ülkenin Pasifik kıyısında gerçekleşebilecek büyük bir depreme karşı uyarı yayımlamıştı.

Hükümet, başkent Tokyo, Kanagawa, Saitama, Yamanashi and Shizuoka bölgeleri için deprem uyarısı yaparken tsunami uyarısı yapmadı.

Depremin ardından Tokyo Metrosu hatlarından birisi kısa süreliğine durduruldu. Kanagawa bölgesinin batısı gibi depremden en çok etkilenen bölgelerde hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.