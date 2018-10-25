Meghan kraliyet turunda kırmızı elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet ailesinin gözde çifti Meghan Markle ile Prens Harry, uluslararası temaslarına devam ediyor… Avustralya’da başlayan seyahat kapsamında bugün Tonga’ya giden kraliyet çifti yine göz kamaştırdı.

10 gündür seyahatte olan Markle ve Harry’nin uçakta giyinmek zorunda kaldığı belirtildi.

Fakat hem İngiliz basını hem de uluslararası ajanslar Meghan’ın büyük beğeni toplayan kırmızı elbisesinde bir detayı gözden kaçırdığını okuyucularına aktardı. Fotoğraflara dikkatlice bakanların görebileceği detay ise Meghan Markle’ın kıyafetindeki etiketi çıkarmayı unutmuş olmasıydı.

Meghan’ın kırmızı rengin ağırlıkta olduğu bir bayrağa sahip olan Tonga’ya saygısını sunmak için kırmızı kıyafet giydiği tahmin ediliyor.

Fua’amotu Havalimanı’nda Tonga Prensesi Angelika Latufuipeka tarafından karşılanan çift seyahatine buradan devam edecek. Çiftin Fiji’den Tonga’ya geldiği ve uçakta kıyafet değiştirmek zorunda kaldıkları açıklanırken, yerel basın Meghan Markle’ın giydiği kıyafetin Self-Portrait markasına ait olduğu belirtildi.