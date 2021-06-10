Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan, ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak Meghan Markle hakkındaki iddialar ardı arkası kesilmiyor. Yeni iddia şöyle… Meghan Markle, 'Artık kendi ailesine bile tepeden bakıyor'

Düğününe bile annesi Doria Ragland dışında ailesinden kimseyi davet etmeyen, babası Thomas Markle ile arasının kötü olduğu bilinen Markle hakkında yeni bir iddia daha basına yansıdı.

Markle'ın hayranları tarafından çok da ciddiye alınmasa da bu iddia da yine gündem oldu. Markle ailesinin, Fox News'a konuşan ve ismini açıkça belirtmeyen bir üyesi Meghan Markle'ın bundan böyle kendi ailesiyle görüşmeyi asla düşünmediğini ileri sürdü.

Bu aile üyesi, Markle'ın, kendi ailesinden farklı bir sosyal sınıfa mensup gibi davrandığını ileri sürdü. Aynı ailes üyesi Meghan Markle'ın kendini ailesinden üstün gördüğünü de belirtti. İsmi açıkça belirtilmeyen bu aile üyesine göre Meghan ile Markle ailesi arasındaki bu gerilim ve soğukluk, Düses'in kendi tercihi.

Markle'ın adı açıklanmayan akrabası, ailenin de artık kendileriyle görüşmek istemeyen birinin peşinden koşmaktan vazgeçtiğini söyledi. Aile üyesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni bebekleri Lilibet Diana'ya kavuşmalarından da mutluluk duyduklarını ekledi.

Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle ile görüşmeyi reddettiği ve aralarının kötü olduğu başından beri biliniyor. Meghan ile Harry'nin, Oprah Winfrey'e verdiği röportajın ardından baba Markle'ın da ünlü televizyoncuyla konuşmak istediği haberleri basına yansımıştı. Hatta Thomas Markle, Winfrey'in malikanesinin önünde güvenlik görevlisiyle konuşurken görüntülenmişti.

Prens Harry'nin de uzun süredir kendi ailesiyle arası açık. Özellikle de Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu gerilim giderek arttı. Çiftin Winfrey'e verdiği röportajda, aileye yönelttiği eleştirilerle de doruk noktaya çıktı. Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze törenine tek başına gitti. Ailesiyle arasındaki soğukluk iyice gözle görünür hale gelen Harry, Prens Philip'in toprağa verilmesinin ardından da hızlıca evine döndü.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendiği gün kendi ailesinden yanında sadece annesi Doria Ragland vardı. Çiftin, ABD'ye taşınmasından sonra da Ragland ile daha sık görüştüğü belirtildi. Hatta bir ara Ragland'ın, çiftin yaşadığı malikanede kendisine ayrılan özel bölümde yaşamaya başladığı haberleri de basına yansıdı.

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çiftin evliliğin ilk döneminde ve torunu Archie dünyaya geldikten sonra, kızıyla ve ailesiyle görüşmek istediğini kameralar karşısında ifade etmişti. Kızıyla görüşmek için bulunduğu girişimlerin de geri çevrildiğini ileri sürmüştü. Eski bir ışık şefi ve görüntü yönetmeni olan Thomas Markle, kısa bir süre önce iki yaşına giren torun Archie'yi hiç görmedi.

Meghan Markle, düğününden birkaç ay sonra babasına yazdığı mektubun basın tarafından ele geçirilip yayınlanmasından sonra da bir dava açmıştı. Associated Newspapers grubuna bağlı bulvar gazetelerinin bazı bölümlerini yayınlaması üzerine açılan dava, Markle'ın lehine sonuçlandı.

Prens Harry de o dönemde Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki göstermiş, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meghan Markle, bu mektubunda babası Thomas Markle'dan magazin basınına konuşup malzememe vermemesini istiyordu. Babasının bu tip yayın organlarına konuştukça, kendisinin ne kadar üzüldüğünü ifade ediyordu.

Fakat Meghan Markle aleyhine konuşan tek kişi babası Thomas Markle değildi. Babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey ablası Samantha Markle Grant da sık sık Düşes aleyhinde demeçler veriyor.

Çiftin, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılacağını açıklamasından sonra basına konuşan Samantha Markle Grant, Meghan'ın eltisi Kate Middleton'ı çok kıskandığını ileri sürmüştü. Hatta, Harry ile Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararını sosyal medya hesaplarından duyurdukları tarihin de özenle seçildiğini iddia etmişti.

Abla Markle'ın iddiasına göre Harry ile Meghan, Kate Middleton'ın doğum gününden bir gün önce bu açıklamayı yaptılar ve böylece kıskandığını idida ettiği eltisinin mutluluğuna gölge düşürmek istedi.

Samantha Markle, Daily Star Online'a verdiği demeçte, Meghan Markle'ın, eltisi Kate'in 38'inci doğum gününü ve yapılacak kutlamaları gölgede bırakmak için kraliyet ailesinden ayrılma kararını 8 Ocak'ta açıklamaya karar verdiğini ileri sürdü.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamanın ardından Middleton'ın 9 Ocak'taki doğum günü gerilimli bir kutlamaya sahne olmuştu. Samantha Markle, "Bunu Kate'in doğum gününde yapması üzücü. İnanıyorum ki, Meghan Kate'i kıskanıyordu" diye konuştu.

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10/06/2021 17:56