Meghan Markle çocukluğunu anlattı: Çirkin ördek yavrusuydum

Meghan Markle, bir dijital platform için hazırladığı podcast yayınında okul yıllarını anlatırken, "Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum" dedi.

Prens Harry ile evlendikten sonra kraliyet ailesine giren, ardından saraydan ayrılmasıyla dünyanın gündemine oturan Meghan Markle, ilk gençlik yıllarını anlattı. Bir dijital platform için podcast yayınlayan Markle programında, öğrencilik yıllarını bir yalnızlık, köşeye itilmişlik içinde geçirdiğini belirtti.

Şu sıralar eşi Prens Harry ile birlikte bir dizi etkinlik nedeniyle Avrupa'da bulunan Markle, Los Angeles'taki Immaculate Heart Girls Catholic School'da öğrenim gördüğü yıllarda her zaman biraz yalnız olduğunu söyledi.

Amerikalı oyuncu Mindy Kaling'i konuk eden Markle, öğrencilik yıllarında birlikte oturup öğle yemeği yiyecek bir arkadaşı bile olmadığını anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğle yemeği saatlerinde, bazı toplantılarla ve kültür kulübü başkanı olmak için yaptığım çalışmalarla meşgul oluyordum. Böylece birlikte vakit geçireceğim birilerini bulmak için endişeye kapılmaktan kurtuluyordum."

"KIVIRCIK SAÇLARIM, AYRIK DİŞLERİM VARDI"

NTV'de yer alan habere göre okuldaki en akıllı kız olduğunu ama asla "tatlı kız" olmadığını da sözlerine ekleyen Markle, kendisini "çirkin ördek yavrusu" olarak nitelendirdi. Markle, büyüme çağında kıvırcık saçları, ayrık dişleriyle kendini güzel hissetmediğini ifade ederken, "Her zaman biraz yalnızdım. Ve gerçekten utangaçtım. Nereye sığacağımı bilmiyordum" diye konuştu.

Meghan Markle, Prens Harry ile nişanlandığı zaman kendisine herkesin neredeyse milyonlarca kez "Seni seçtiği için şanslısın" dediğini hatırlatıp "Her şeyi yanlış anladılar" dedi. Markle "Prens Harry seni seçtiği için çok şanlısın" cümlesini duya duya en sonunda "Tamam, ben de onu seçtim" diye düşündüğünü de anlattı. Markle bu "ne kadar şanslısın" düşüncesinin, hep birilerinin gelip size ne kadar iyi olduğunuzu söylemesini beklemekten kaynaklandığı ve bunun da bir klişe olduğunu savundu.

Markle benzer sözleri 2014'te The Tig adlı bloğunda da yazmıştı. İki çocuk annesi Düşes, Prens Harry ile evlenmeden hemen önce kapattığı bloğundaki bu yazıda 20'li yaşlarının sürekli kendini yargılamakla ve bunun yarattığı baskıyla mücadele etmekle geçtiğini itiraf etmişti. Markle yazısında beyaz bir baba ile siyahi bir annenin kızı olduğu için ayrımcılık gördüğünü ve yalnız kaldığını ifade etmişti. Hatta o dönemde öğle yemeklerini birlikte yiyecek arkadaş bile bulamadığını anlatan Markle, bu yalnızlıkla baş etmek için de öğle saatlerinde kendini meşgul edecek öğrenci kulüplerinde vakit geçirdiğini dile getirmişti.

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08/09/2022 12:02