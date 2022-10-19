Meghan Markle eski günlerini anlattı

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiiz kraliyeti ile bağlarını koparan ve yeniden memleketi ABD'ye taşınan Meghan Markle, tüm dünyanın dikkatini üstüne çekmeye devam ediyor. Her konuşması takip edilen iki çocuk annes, eski Hollywood yıldızı, Spotify'da bir podcast programı sunuyor. 41 yaşındaki Markle, son yayınına Hilton ailesinin model ve DJ'lik yapan kızı Paris Hilton'u konuk etti. Programda, Hilton'dan daha çok Markle'ın sözleri akıllarda kaldı.

Markle, programda, kendisini şöhrete ulaştıran Suits dizisinden önce görev aldığı Deal or No Deal adlı yarışmadaki günlerini anlattı. Prens Harry ile evliliğinden Archie adında bir oğlu ve Lilibet adında bir kızı bulunan Markle, bu programda bir süre hostes olarak kamera karşısına geçtikten sonra ayrılmıştı. Bu erken ayrılığın nedenini de "kendimi akıllı hissetmiyordum" diye anlattı. Markle, programdaki güzellik anlayışından rahatsız olduğunu, kadınlara sürekli 'aptal sarışın' rolleri biçilmesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"TAKMAK KİRPİK SIRASINA GİRERDİK"

Markle, kendisinin ve şovdaki diğer kadınların, sütyene dolgu koymak, takma kirpikler takmak ve saç uzantıları takmak da dahil olmak üzere çeşitli güzellik bakımları için "sıraya girmeye" zorlandıklarını açıkladı.

Markle'ın anlattığına göre her hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz göstermek amacıyla kullanılan spreyleri almaları için kuponlar bile verilirdi. Markle, "Bu durum sadece güzellikle ilgiliydi beyninizle değil" sözleriyle dikkat çekti.

"SOYADIMI BİLE DOĞRU İFADE EDEMEZDİ"

Markle, o programla ilgili hiç unutmadığı başka bir ayrıntıyı da şöyla anlattı:

"Programda görevli, gösteriyi yöneten bir kadın vardı. O hep sahne arkasında olurdu ve onun sözlerini hala duyabiliyorum. Soyadımı bile doğru telaffuz edemezdi."

"ONDAN DAHA FAZLASI OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Bu programda çalıştığı için müteşekkir olduğunu ama yine de sonuç olarak yarışmadaki görevini bıraktığını söyleyen Markle, "Program için müteşekkirim ama bana hissettirdikleri için değil" dedi.

Markle, o programda görev aldığı sırada, sahnede güzelliklerini öne çıkarmak zorunda olan başka akıllı kadınlarla birlikte çalıştığını belirtti. "Bundan daha fazlası olduğumu biliyordum" diyen Markle programdan ayrılmaya karar verdiğini anlattı. Markle, o programda çalışırken "bir nesne gibi olmaya zorlandığını ve bundan hoşlanmadığını söyledi.

"KIZIMIN EĞİTİMLİ VE KENDİSİYLE GURUR DUYAN BİRİ OLMASINI İSTİYORUM"

Markle, kısa süre önce bir yaşına giren kızı Lilibet'in kendisinin yaşadıklarını yaşamasını istemediğini, onun için başka hayalleri olduğunu da sözlerine ekledi. Lilibet'in daha yüksek arzuları olmasını istediğini söyledi. Markle "Benim Lili'min eğitimli ve kendisiyle gurur duyan biri olmasını istiyorum" diye konuştu.

"PARİS HİLTON'A KARŞI ÖNYARGIM VARDI"

Markle, programda ayrıcadaha önce Paris Hilton'u 'yargıladığını' itiraf etti ve dinleyicilere şunları söyledi:

"Kabul etmekten utanıyorum, Paris hakkında bir önyargım vardı. Yargılamayı sevmiyorum, iyi hissetmiyorum."

ULUSLARARASI İLİŞKİLER EĞİTİMİ ALDI

TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanına Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ta dünyaya geldi. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesi'nden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

SÖZLERİ KRALİYETİ SARSTI

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrıldıkları 2020 yılından bu yana ailenin geri kalanıyla yaşadıkları gerilim ise artık bütün dünya için bilinen bir gerçek.

Özellikle Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan çift, olay yaratan sözler sarf etti. Markle oğlu Archie'ye hamileyken intihar edecek düzeye geldiğini ve aileden kimsenin kendisine yardımcı olmadığını ileri sürdü. Prens William'ın karısı Kate'in düğün provaları sırasında nedimelerin giyeceği elbiseler yüzünden kendisini ağlattığını da iddia etti. Bu olayın basında "Meghan, Kate'i ağlattı diye yansıtıldığını ancak gerçeğin bunun tam tersi olduğunu savundu. Markle ayrıca, kralşyet üyelerinin, oğlunun ten renginin koyu olacağından endişe duyduklarını da dile getirdi.

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19/10/2022 08:51