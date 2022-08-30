Meghan Markle: Var olarak bile hiyerarşinin dinamiklerini bozuyorduk

Eşi Prens Harry ile kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, The Cut dergisine kapak oldu.

"BİR BELGE İMZALAMADIM"

Geride bıraktığı hayata dair çarpıcı detaylar paylaşan “Konuşmamı engelleyecek bir belge imzalamak zorunda kalmadım” diyerek Hollywood oyunculuğundan Sussex Düşes’liğine uzanan yolculuğunu paylaştı.

ÖZGÜRLÜĞÜ GERİDE BIRAKTI

Prens Harry ile ilk birlikte olduğu zamanlarda medyanın odağı haline geldiğini belirten Markle “O özgürlükten bambaşka bir hayata geçmek büyük bir adaptasyon süreciydi” ifadelerini kullandı.

“HALA İYİLEŞİYORUM”

Yaşadıklarıyla ilgili her şeyi konuşabileceğini ancak konuşmamayı tercih ettiğini belirten yıldız “Hala iyileşiyorum” dedi.

Kraliyetten ayrılma kararıyla ilgili konuşan Markle “Yalnızca var olarak bile hiyerarşinin dinamiklerini bozuyorduk” dedi.

"SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

“Bana kalırsa affetmek çok önemli. Affedememek çok fazla enerji istiyor. Affetmek de çok çaba gerektiriyor. Söyleyecek çok şeyim var. Bazen ‘Sessizlik bile şarkının bir parçasıdır’ derler' böyle düşünmeye çalışıyorum" dedi.

"AŞKI BULABİLİRSİNİZ"

Markle, “Oprah röportajını yaparken beni küçük kızların izlediğini ve ‘Aman Tanrım gerçek bir prenses!’ dediklerinin farkındaydım. Ama içinizde okuduğunuz tüm peri masallarından daha büyülü bir hayat yaratacak güç var. Bir gün bir prensle evlenmeyi kastetmiyorum. Aşkı bulabilirsiniz. Mutluluğu bulabilirsiniz. Hayatınızın en büyük zorluğuna göğüs gerip mutluluğa ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

HAYALLERİNDEKİ EVİ ALDILAR

Montecito’daki evlerinin ev araması yaparken sık sık karşısına çıktğını belirten Düşes, “İşimiz yoktu. Gidip de bu evi alamayacaktık. İmkansızdı” dedi. Ancak Spotify ve Netflix ile anlaşma imzalayan çift, oğlu Archie ve kızı Lilibet’e hayallerindeki yuvayı vermiş oldu.

PODCAST'İ YAYINLANDI

Yakın zamanda podcast'ini yayınlayan Markle, ilk bölümde kraliyet ailesinin kendisini Güney Afrika turuna mecbur bıraktığını ve o sırada oğlu Archie’nin yatak odasındaki yangından son anda kurtulduğunu paylaştı.

OĞLUNUN ODASINDA YANGIN ÇIKTI

Markle, kendisi Cape Town’da konuşma yaptığı sırada oğlu Archie’nin odasında bir ısıtıcıdan yangın çıktığını söyledi. Konuşmanın sonrasında yangın haberini alan yıldız, “Herkes gözyaşları içindeydi, şaşkındı. Ve ne yapmamız gerekiyordu? Çıkıp resmi bir etkinliğe daha katılmamız bekleniyordu. Bu hiç mantıklı değil demiştim” dedi.

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30/08/2022 10:52