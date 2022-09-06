Meghan Markle yine manşetlerde: Protestolarla karşılandı, konuşması tepki topladı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı ve sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Meghan Markle, İngiltere'de One Young World zirvesine katıldı. Markle, burada yaptığı konuşması kadar kıyafetleriyle de gündem oldu. Markle'ın 7 dakikalık konuşmasında 54 kez 'ben' demesi de İngiltere basınında manşetlere taşındı.

Prens Harry ile birlikte Kraliyet unvanlarından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, dün akşam Manchester’da düzenlenen ‘One Young World’ zirvesinin açılış konuşmasını yaptı.

Markle, uzun zaman sonra İngiltere’de halka açık bir etkinliğe katılırken, burada 7 dakikalık bir konuşma yaptı ve ‘cinsiyet eşitliğinin’ önemine değindi. Ancak Markle, ‘eşitlik’ten bahsederken 54 kez ‘kendine atıfta bulununca’ İngiliz basının dilinden kurtulamadı.

Haziran ayında Kraliçe’nin Platin Jübile’sinden sonra ilk kez halka açık bir etkinlikte görülen Markle, kırmızılar içerisinde başladığı açılış konuşmasında ilk olarak “İngiltere’ye geri dönmek çok güzel” dedi ve anne-baba olmanın Prens Harry ve onu ne kadar değiştirdiğinden söz etti. Markle, daha sonra da cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayan yedi dakikalık bir konuşma

gerçekleştirdi.

İngiliz The Sun gazetesi, Düşes’in 7 dakika boyunca tam 54 kere ‘ben’ dediğine dikkat çekerken, “41 yaşındaki Meghan, yedi dakika içinde 54 kez kendine atıfta bulundu.” ifadelerini kullandı.

13 BİN TL DEĞERİNDE AYAKKABI

Markle’ın konuşması kadar zirve için seçtiği kıyafetler de gündem oldu. Konuşmasıyla alay edilen Markle, seçtiği kıyafetler konusunda otoritelerden geçer not almayı başardı.

41 yaşındaki Sussex Düşesi, İngiltere merkezli Another Tomorrow markasından 471 sterlin (9 bin 950 TL) değerinde kırmızı renk bir bluz ve 541 sterlin değerinde (11 bin 424 TL) aynı renk pantolonla göz doldurdu.

Markle’ın Aquazurra marka 620 sterlin değerindeki topuklu ayakkabıları

Markle, görünüşünü yine aynı renk bir stiletto ile tamamladı. Sussex Düşesi, favori İtalyan markası Aquazzura’nın 620 sterlin yani yaklaşık 13 bin TL değerindeki kırmızı renk topuklu ayakkabılarıyla görünüşünü tamamladı.

İngiliz basını, Meghan’ın kıyafet tercihlerini manşetlere taşırken, “Kırmızı alarm”, “Kırmızı bomba” gibi lakaplar taktı.

Düşes’in 190’dan fazla ülkeden genç liderlerin bir araya geldiği zirvedeki şıklığı toplamda 1632 sterlin yani yaklaşık 35 bin TL değerindeydi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı zirvede Markle, kırmızı şıklığını altın halka küpeler ve yüzüklerle tamamlarken, dalgalı at kuyruğu saçıyla zarif bir görünüm elde etti.

Çift, önümüzdeki günlerde Düsseldorf’ta düzenlenecek Invictus Oyunları’nın geri sayımı başlatmak için Salı günü Almanya’ya gidecek. Harry ve Markla, burada 13 milyon sterlinlik gezi teknesi MS Rhein Galaxie ile seyahat edecek.

Düsseldorf şehir yetkilileri, Sussex Dükü ve Düşesi’nin ziyaretinin özel olduğu ve çiftin ücreti karşılaması durumunda ekstra güvenlik sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Alman polisinin de çiftin ziyaretinde hazır bulunacağı aktarıldı.

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06/09/2022 14:11