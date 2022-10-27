Meghan Markle: Yüzde 43 Nijeryalıyım

Meghan Markle, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen podcast’inin son yayınında, birkaç yıl önce yaptırdığı gen testine göre yüzde 43 Nijeryalı olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Sussex Düşesi, Archetypes adlı podcast yayınında Nijerya kökeninden bahsetmesinin ardından, Nijerya’daki bir yardım kuruluşuna bağışta bulundu.

Spotifyda yayınlanan podcast’in ardından yapılan basın açıklamasında, Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin açtığı Archewell Vakfı’nın ‘Save the Children’ ve UNICEF’e bağışta bulunduğu belirtildi.

SEL MAĞDURLARINA YARDIM

Çift adına açıklama yapan sözcü, hayır kurumlarına yapılan ve miktarı belirtilmeyen bağışların 'Nijerya'da hasara yol açan yıkıcı sel sonrası için yardımcı olacağını' söyledi.

Şiddetli yağmur ve komşu ülke Kamerun'daki bir barajdan su tahliyesinin sorumlu tutulduğu sel, Nijerya'da 600'den fazla insanın hayatını kaybetmesine, yaklaşık 1,4 milyon kişinin yerinden olmasına ve 440 bin hektarlık tarım arazisine zarar görmesine yol açtı.

Meghan ve Harry çifti, daha önce de Save The Children adlı kuruluşa destek vermiş; Meghan Markle, oğlu Archie ile birlikte yardım kuruluşunun 2020'deki Save with Stories kampanyası için bir video paylaşmıştı.

"SİYAHİ KADINLAR KIZGIN GÖSTERİLİYOR"

Öte yandan dün Spotify'da yayınlanan bölümün başka bir kısmında iki çocuk annesi Markle, kendisinin 'özel' olduğunu söylerken, siyahi kadınların 'kızgın' olarak klişeleştirildiğini iddia etti.

"TEYZEME ÇOK BENZİYORSUN"

Siyahi bir annenin kızı olan Markle, programında Nijeryalı-Amerikalı komedyen Ziwe Fumudoh ile konuşurken, genetiK testi sonucu yüzde 43 Nijeryalı çıktığını söyleyince, Fumudoh, “Nijeryalı gibi görünüyorsun, teyzem Uzo’ya çok benziyorsun” diye karşılık verdi.

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27/10/2022 12:22