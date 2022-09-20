Meghan Markle'dan cesur istek! Kral'a özel mektup...

Karısı ile yeni bir hayata başlamak için Kraliyet ailesindeki tüm resmi görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın, Kral 3. Charles'tan cesur bir istekte bulunduğu iddiası İngiltere'nin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. İngiliz basını çiçeği burnunda Kral 3. Charles'ın ilk zorlu sınavının oğlu Harry olacağını yazdı...

İngiltere'nin 'en uzun tahtta kalan hükümdar' unvanına sahip kraliçesi 2. Elizabeth dün düzenlenen ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen cenazede gözler kraliyetteki tüm görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle üzerindeydi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR CENAZE TÖRENİNDEN ÖNCE BAŞLADI

Kraliyet ailesine yönelik suçlamaları nedeni ile tartışmalı bir figür haline gelen Meghan Markle için cenaze töreni öncesinde söylentiler başlamıştı. Kimileri Kral Charles'ın gelinini cenaze töreninde istemediğini iddia ederken kimileri de Meghan'ın elbisesinde görülen bir potluğun altında kayıt cihazı olduğunu iddia ederek Sussex Düşesi'ni casuslukla suçladı.

KRALİÇENİN HEDİYE ETTİĞİ KÜPELERİ TAKTI, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze töreninin başlaması ile Meghan Markle da tüm Kraliyet ailesi üyeleri ile beraber kilisedeki yerini aldı. Kraliçe’nin kendisine bizzat hediye ettiği inci küpeleri takan Markle, şıklığı ile dikkatleri üzeri çekerken cenaze töreninde eşi Prens Harry ile birlikte ikinci sırada oturdu. Meghan Markle’nin, Kraliçe’nin tabutu taşındığı sırada gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜ SONRASI BUZLAR ERİDİ

Kraliçenin ölümü sonrası Hem Prens Harry hem de Meghan Markle'ın aralarında soğuk rüzgarların estiği Kraliyet ailesi ile aralarının yumuşadığı konuşulurken NBC News, MSNBC ve Access Hollywood'daki haberleri ile dikkatleri üzerine çeken muhabir Neil Sean çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Kral Charles oğlunun Kraliçe Elizabeth'in tabutunun başında tutacağı nöbette askeri üniformasını giyebilmesi için tek sefere özel bir izin vermişti. Bu hamle Prens Harry ile Kraliyet ailesi arasındaki buzların erimesi olarak yorumlanmıştı.

MEGHAN MARKLE'DAN CESUR İSTEK

Neil Sean Youtube üzerinde yayınladığı bir videoda Meghan Markle'ın Kral Charles'tan cesur bir istekte bulunduğunu açıkladı.

Susex Düşesi'nin California'ya dönmeden önce Kral 3. Charles'a özel bir mektup göndererek 'baş başa' görüşme talep ettiğini iddia eden Sean kraliyet içinden çok sağlam bir kaynağı olduğunu belirtti.

Sean, 300 bin görüntüleme alan videosunda 'Evet doğru duydunuz Kral ile baş başa görüşmek istedi. Bu Meghan için çok cesur bir hareket' ifadelerini kullandı.

KRALİÇE'NİN ZOR GÜNLER GEÇİRMESİNE NEDEN OLMUŞTU.

ABD basınına Kraliyet ailesi aleyhine röportajlar veren Meghan Markle'ın o dönem Kraliçe'nin zor dönemler geçirmesine neden olduğu biliniyor. Kral Charles'a gönderilen mektubun içeriğinin tam olarak ne olduğu ya da mektubun kraliyet ailesi ile ilişkilerin yumuşaması için yeterli olup olmadığı şu an için belirsizliğini koruyor.

Mektubun ortalığı temizlemek, doğruları yanlışlardan ayırmak, ve son iki yıldır yaptıklarının arkasındaki nedenleri açıklamak için Meghan'a bir fırsat sunabileceğini belirten muhabir 'Ne düşünürseniz düşünün Meghan'ın kendine olan inancına hayran olmalısınız' dedi.

KRAL CHARLES'IN İLK ZORLU SINAVI: OĞLU HARRY

İngiliz Dailymail gazetesi çiçeği burnunda Kral 3. Charles'ın ilk zorlu sınavının oğlu Harry olduğunu belirttiği haberinde Kral'ın Harry ve Meghan'a uzattığı zeytin dalı ile monarşiye yönelik yıpratıcı saldırıları sona erdirmeye çalıştığını yazdı.

Gazete annesi Kraliçe Elizabeth'in son dönemde acı çekmesine neden olan saldırıların arkasındaki aile krizini çözmeye çalışan Kral'ın bu çabasının boşa çıkabileceğini iddia etti.

MUM TEORİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Meghan'ın yazdığı iddia edilen mektup bugün İngiltere'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ancak Meghan ile ilgili tek tartışma bu değil.



Kraliçenin cenaze töreni kapsamında dün Westminister Kilisesi'nde düzenlenen dini ayinde Susex Düşesi'i kendini Kraliyet ailesinin en uzun üyelerinden birinin arkasına sıkışmış buldu.

41 yaşındaki Düşes ve kocası Prens Harry, Prenses Anne'nin kocası Tim Laurence'in arkasında oturuyorlardı. Tim Laurence ve kamera açısının tam önüne gelen devasa bir mum TV izleyicilerinin Meghan Markle'ı görmesini engelledi.

Düşes ile TV kameraları arasında duran büyük kilise mumu sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Kullanıcılar mumum oraya kasıtlı olarak konulmuş olabileceğini iddia etti.

Meghan Markle Ağustos ayının sonunda The Cut dergisine verdiği röportajda "Sadece varlığımız bile İngiltere Kraliyet Ailesi'nin hiyerarşisini altüst etti" demişti.

37 yaşındaki Prens Harry de daha önce, babası Prens Charles'ın, çiftin 2020'de Kraliyet Ailesi’nin kıdemli çalışan üyeleri olmayı bırakmalarının ardından “telefonlarına cevap vermeyi bıraktığını" söylemişti.

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20/09/2022 11:12