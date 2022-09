Meghan Markle'ın düğününde takacağı tacı denemek istemesi ortalığı karıştırmış!

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü uzun süredir dinlenmek için kaldığı İskoçya'nın Balmoral kentinde 96 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Göz kamaştırıcı elmas taçları ve neredeyse her zaman taktığı görülen inci küpeleriyle 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth, konu takılarına geldiğinde de her zaman muhteşem bir tarz sergilemişti.

Kraliçe'nin kullandığı parçaların bir kısmı Kraliyet mücevherlerine ait olsa da, milyonlarca sterlin değerine kendine ait özel bir koleksiyonu da vardı. Örneğin elmas Cullinan III ve IV broşunun, uzman Max Stone'un Daily Express'e söylediği üzere 50 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilmişti.

KRALİÇE'NİN BROŞUNU TAKTI

Kraliçe II. Elizabeth'in takılarının merak konusu olmasının ardından Konsort Kraliçe Camilla Parker Bowles; geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı'nda Kraliçe'nin tabutunu almak için yola çıkmışken II. Elizabeth'e ait, özel öneme sahip olan elmas ve turkuazdan yapılmış yonca şeklinde bir broş takarken kameralara yansımıştı.

Konsort Kraliçe, daha önce de Mart ayında yaptığı bir İrlanda turunda ve Devonshire Düşesi'nin 2014'teki cenaze töreninde bu parçayı kullanırken görülmüştü.

"ALYANSI VE İNCİ KÜPELERİYLE GÖMÜLECEK"

Bir uzman ise Kraliçe II. Elizabeth'in iki parça mücevherle gömüleceğini iddia etmişti. Natural Diamond Council'in iletişim başkanı Lisa Levinson, Metro.co.uk'e konuşarak; Kraliçe'nin, altın alyans ve bir çift inci küpe dışında herhangi bir şeyle gömülmesinin 'olası olmadığını' söylemişti:

İnanılmaz derecede mütevazi olan Kraliçe'nin, altın evlilik yüzüğü ve inci küpeleri haricinde bir şey ile gömülmesi muhtemel değil.

TACI DENEMEK İSTEDİ

Tüm bunlarım ardından Prens Harry ile evlenmeden kısa bir süre önce Meghan Markle'ın; kendi özel saç stilisti Londra'dayken düğününde takacağı, Kraliçe Mary'den II. Elizabeth'e miras kalan tacı denemek istediği ortaya çıktı. Ancak Kraliyet ailesi ile Meghan ve Harry arasındaki perde arkası gerginlikler hakkında yazılan yeni bir kitaba göre tek sorun; Kraliyet mücevherlerinin alalade takılar gibi alınıp kullanılamamasıydı.

Kraliçe II. Elizabeth'in kişisel asistanı ve stil danışmanı Angela Kelly; bunun üzerine Sussex Dükü ve Düşesi'ne, Kraliyet mücevherlerini kapsayan katı protokolü ve gereken düzenlemeler önceden dikkatli bir şekilde yapılmadığı sürece Meghan'ın istediği şeyin gerçekleşemeyeceğini açıklamak zorunda kaldı.

"ÖLÇÜSÜZ BİR DİL KULLANDI"

The Sun, Times of London'ın kıdemli Kraliyet muhabiri Valentine Low'un yakında çıkacak olan 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' adlı kitabına dayanarak; çiftin bu açıklamayı iyi karşılamadığını ve Prens Harry'nin 'ölçüsüz bir dil' kullanarak Kelly'ye karşı sert sözler sarf ettiğini bildirdi.

New York Post'ta yer alan habere göre; bu davranışlar karşısında oldukça üzülen Angela Kelly'nin ise yaşananları Kraliçe'ye bildirdiği ve II. Elizabeth'in Harry'i 'azarladığı' da iddia edildi.

25/09/2022 16:42