Meghan’ın babasından skandal iddia: Kızım acı çekiyor

Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle ilginç açıklamalarına devam ediyor. Prens Harry ile evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen kızının çok zorlandığını ve baskı altında olduğunu iddia eden baba Markle, "Gülümsemesi bir zorlama. Resmen acı içinde gülümsüyor" dedi.

Meghan Markle ile babası Thomas Markle arasındaki ilişki çetrefilli bir hal almaya başladı… Markle’ın düğününe gelmeyen ve daha sonra magazincilerle anlaşarak para karşılığı poz veren ve bu sayede yaklaşık 500.000 dolar kazanan Thomas Markle, bugün yine İngiliz basınına konuştu.

Markle, kızının kraliyet ailesine girdikten sonra çok zorlandığını ve hala da baskı altında olduğunu iddia etti. Markle, 36 yaşındaki kızının eğlence sektöründen Sussex Düşesi olmasına giden yolda çok zorlu bir dönemden geçtiğini söylerken, sarayda baskı altında yaşadığını iddia etti.

Thomas Markle, “Bence Meghan çok büyük bir baskı altında. Gülümsemesinde bir acı var. Kızımın görüntülerini izleyince korktuğunu anlayabiliyorum. Gözünde, yüzünde ve gülümsemesinde görüyorum. Yıllardır gülümsemesini görüyorum ve onun gülümsemesini biliyorum. Şu an gördüğümden hoşlanmıyorum” dedi. Markle kızının gülümsemesinin zoraki bile olmadığını söylerken, “O aileyle evlenmenin bedeli çok yüksek” dedi.