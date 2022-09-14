Meghan'ın elbisesinin gizemi! Eteğindeki potluk tartışma yarattı

Kraliyet ailesine girdiğinden beri tartışmaların merkezinden bir an olsun düşmeyen Meghan Markle, bu kez Kraliçe'nin anma töreninde giydiği siyah elbisedeki potlukla konuşuluyor. Sosyal medya, ortaya atılan çılgınca iddia ile çalkalanırken dikkatli kullanıcıların gözlemleri tartışma yarattı.

Meghan Markle, dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri olmadan önce, insani yardım faaliyetlerine ve feminizme ilgi duyan Amerikalı bir oyuncuydu. Harry ise asker olmuş isyankâr bir prens ve dünyanın en gözde bekârıydı. 2016 yazında, ikili ortak bir arkadaşları aracılığıyla, Londra'da buluşup tanıştılar. Romantil Prens Harry daha sonra o buluşmayı medyaya anlatırken, "Güzel Meghan sendeledi ve hayatıma düştü" demiş ve Meghan'ın "hayatının aşkı" olduğunu hemen anladığını söylemişti.

Çift aylarca kameralardan kaçındı ve ilk kez 2017'de Toronto'daki Invictus Oyunları'nda kamu önünde el ele göz göze fotoğrafları çekildi. Ancak daha ilk zamanlardan bu hikayenin peri masalından uzak olacağının işaretleri ortadaydı. Harry ilk kez 2016 yılının sonlarına doğru Meghan ile birlikte olduğunu doğruladı. Basını kız arkadaşını "taciz ve rahatsız etmekle" suçlarken, bu birlikteliği de doğrulamak zorunda kalmıştı.

Çiftin aşkları dolu dizgin giderken dünya basını, düğün tarihinin ilanı için heyecanlanmaya başladı. Çok beklemeleri de gerekmedi. Dünyanın kilitlendiği düğün, Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde gerçekleşti.

Takvim yaprakları 2020'nin Ocak ayını gösterdiğinde ise Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Çift daha sonra California'ya taşındı ve Kraliyet Ailesi ile araları bir daha eskisi gibi olmadı. Hatta Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşında hayata veda etmesinin ardından, Kral Charles'ın oğlu Harry'ye "Meghan'ı sakın getirme" diyerek, Meghan'ın böylesine üzücü bir zamanda Balmoral'da olmasının doğru olmadığını ve hoş karşılanmayacağını ifade etmişti.

BU GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hal böyle olunca tüm gözler Meghan'a çevrildi. Sussex Düşesi hakkında her gün yeni bir bomba patlarken bugün İngiliz manşetlerinde yer alan haber çılgın bir teoriyi de beraberinde getirdi. Sosyal medyayı birbirine katan teori Twitter'da patlak verdiğinde, Sussex Düşesi ve Prens Harry, Kraliçe'ye saygılarını sunan yas tutanları selamlamak için Windsor Kalesi'ndeydi. Burada Galler Prensi ve Prensesi'ne katılan çiftten Meghan'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Düşesin siyah elbisesinin belinde görülen dikdörtgen kırışık, kartal gözlü Kraliyet hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve Markle'ın elbisesinin altına 'kayıt cihazı' taktığına dair bir teori ortaya atıldı.

"ELBİSESİNİN ALTINDA NE SAKLIYOR?

Meghan'a yakın bir kaynak, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu söylentiler çılgınca ve ona zarar veriyor. Elbette mikrofon takmıyordu."

Atılan şu tweet, fitili ateşledi ve insanların içine kurt düşürerek Düşesin elbisesine daha dikkatli bakmasına neden oldu:

Meghan elbisesinin altında ne saklıyor?

Bir diğer kişi, "Kesinlikle bir mikrofon paketine benziyor" dedi. Diğerleri, yaklaşmakta olan Netflix belgeseli için yaşananları kaydedip kaydetmediğini merak etti ve iddiayo ortaya atmak için Twitter'ı seçti:

Meghan Markle, Netflix'te yayınlanacak reality şovu için Kraliçe'nin ölümünü kullanmak istedi ve bunun için mikrofon mu takıyor?

Bir diğer şüpheci sosyal medya kullanıcısı da "Meghan, yürüyüş sırasında kare şeklini görebileceğiniz bir tür cihaz takıyordu. Muhtemelen kayıt amaçlıdır" diye yazdı.

Diğerleri de 'çılgın' iddialara itiraz ederek bunun yerine tıbbi bir cihaz olabileceğini öne sürdü. Diğerleri, elbisenin altına takılan bir kemer olabileceğini veya sadece elbisedeki bir kırışıklık olabileceğii söyledi.

Biri, "Elbisede sadece kırışıklıklar var, başka bir şey yok" diye yazdı. Bir diğeri de şöyle akıl yürüttü:

Belki kemerini içeride takıyor ve bu da tokası. Kemerimi sık sık içeride takarım. Eminim birçok insan yapar ve o da öyle yapmış olabilir.

Bir diğeri, personeliyle iletişim kurması için ayarlanmış bir "çağrı cihazı" olabileceğini söyledi. Bir başkası, "Gerçekten elbisesinde bir kırışık var" yorumunu yaptı ve kayıt cihazı taktığına inananlara, "Sizler acınasısınız" dedi.

Meghan, Windsor Şatosu'nun dışındaki hayran hayranlar arasında ilerlerken, el sıkışırken ve kraliyet ailesine bir göz atmak için sıraya giren insanlarla sohbet ederken kalabalıktan genel olarak sıcak bir tepki almıştı.

Yürüyüş, Prens Harry ve Meghan'ın Mart 2020'den bu yana ilk kez Prens William ve Kate'in yanında görülmesine işaret ediyordu ve araları bozuk olduğu bilinen kardeşler ile eşleri arasında belirgin bir yumuşama olarak kabul edildi.

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14/09/2022 15:16