Mehmet Ağar hakkındaki beraat kararı bozuldu

İstinaf mahkemesi, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara JİTEM davasında arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararını bozdu.

İstinaf mahkemesi olarak görev yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 5 Nisan'da oy birliği ile alınan karar, bazı avukatlara bugün tebliğ edildi.

1993 yılında öldürülen Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın ailesi de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bu kararı doğruladı.

Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2013 yılında başlayan dava 2019 yılında sonuçlandırılmıştı.

Abdülmecit Baskın'ın eşi Raife Baskın'ın avukatı Yusuf Alataş, kararın daha önce çıkmasına rağmen basına bugün yansıdığını söyledi.

Duruşmaların yeniden yapılacağını söyleyen Alataş, "Biz daha önceki taleplerimizi yineleyeceğiz. Delillerin toplanmasını isteyeceğiz. Sedat Peker'in söz konusu açıklamalarını da dava dosyasına eklemek mümkün. Belki mahkeme doğrudan kendisi ekler, onu bilemiyorum. İstinaf kararı da soruşturmanın eksik yapıldığı, verilen kararın sağlam delillere dayandırılmadığı gerekçesiyle alındı." dedi.

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23/05/2021 15:09