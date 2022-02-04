Mehmet Akacan'ı yaralayan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Akacan’a yönelik silahlı saldırı sonrası tutuklanan üç zanlı bugün Girne'de mahkemeye çıkartıldı
04/02/2022
İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan zanlılar yakalandı.
Mehmet Akacan’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından tutuklanan 3 zanlı bu sabah, Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.
Kamil Sezgin, Mehmet Bahçeci ve Servet Genç isimli zanlılar 3 gün poliste tutuklu kalacak.