Mehmet Akacan'ı yaralayan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Mehmet Akacan’a yönelik silahlı saldırı sonrası tutuklanan üç zanlı bugün Girne'de mahkemeye çıkartıldı

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04/02/2022

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Mehmet Akacan'ı yaralayan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan zanlılar yakalandı.

Mehmet Akacan’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından tutuklanan 3 zanlı bu sabah, Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Kamil Sezgin, Mehmet Bahçeci ve Servet Genç isimli zanlılar 3 gün poliste tutuklu kalacak.

04/02/2022 09:58
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TAGS: mehmet akacan, bulut akacan
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