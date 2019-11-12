Mehmet Akacan’ın durumu nasıl?

Girne’de sahte evrak meselesi ile ilgili tutuklanan ve mahkemede epilepsi krizi geçiren Mehmet Akacan’ın tedavisi sürüyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akacan’da beyin kanaması şüphesi olduğu öğrenildi.

Akacan’ın tomografisinin çekildiği gelen bilgiler arasında. Doktorlar Akacan’ın sağlığı için seferber olurken ailesi panik halinde.

Öte yandan Girne Kaza Mahkemesi Mehmet Akacan’ın teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.

12/11/2019 20:36