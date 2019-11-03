Mehmet Akgül, 3 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı protestosuna katılıp PYD bayrağı salladığı gerekçesi ile KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklanan zanlı Mehmet Akgül tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Mehmet Akgül’ün “Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma, Teşvik ve Yasadışı Cemiyete Ait Yıkıcı Propaganda Niteliğinde Yayınlar Bulundurma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde Güney Lefkoşa’da, Limasol'da faaliyet göstermekte olan Teofilos Kürt Derneği tarafından organize edilen Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmakta olan Barış Pınarı Harekâtını protesto amacıyla gösteriye katılan zanlı Mehmet Akgül’ün gösteri esnasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen PYD'nin bayrağını taşıyarak “Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma, Teşvik ve Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı Propaganda Niteliğinde Yayınlar bulundurma” suçunu işlediğini söyledi. Polis adı edilenin kamera görüntülerinde tespit edilip aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını ve 2 Kasım 2019 tarihinde Metehan Sınır Kapısından giriş yaptığı esnada tespit edilerek şubeye celp edilmiş ve konu ile ilgili olarak itiraf mahiyetli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru Korgan zanlının ne amaçla KKTC'ye geçiş yaptığı ve nerelerle temas kurduğunun tespitinin yapılabilmesi, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

03/11/2019 12:28