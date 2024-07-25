Mehmet Akif Caddesi’nde kanalizasyon çalışmaları başladı

LTB’den verilen bilgiye göre, toplamda 3 etaptan oluşacak ve 15 Eylül'e kadar tümüyle tamamlanacak projenin maliyeti 36 milyon TL olacak ve Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçecek.

-Trafik düzenlemeleri

Çalışmalar boyunca bölge sakinleri ve bu alandaki iş yerlerine ulaşmak isteyenler eski Pronto Çemberi istikametinden çemberin 300 metre ilerisinde bulunan Yıldırım Beyazıt Sokak’a döndükten sonra Kumsal Park yanında oluşturulan ara yolu kullanıp Mehmet Akif Caddesi’ne çıkabilecek.

Eski Pronto Çemberi istikametinden Ortaköy, Metehan, Gönyeli, Güzelyurt ve Girne’ye gidecek sürücüler, Yıldırım Beyazıt Sokağı kullanıp Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden bu bölgelere ulaşabilecek.

Kumsal Park’ın bulunduğu alandan Gültekin Şengör Sokak’ın başlangıcına kadar olan alan ise trafiğe tamamen kapalı olacak.

Başbakanlık trafik ışıkları istikametinden Mehmet Akif Caddesi’ne gelen sürücüler ise, Gültekin Şengör Sokak’ın paraleli olan Muhip Hüseyin Sokak’a dönüp Bedrettin Demirel Caddesi’ne çıkabilecek.