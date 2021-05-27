Mehmet Akif Caddesi’nin bir kısmı trafik akışına kapatılıyor

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27/05/2021

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Mehmet Akif Caddesi’nin bir kısmı trafik akışına kapatılıyor

Lefkoşa’da kazı ve alt yapı çalışmalarından dolayı yarın ve hafta sonu Mehmet Akif Caddesi’nin bir kısmı trafik akışına kapatılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi, Kemerli Çarşı olarak bilinen yerde devam eden kaldırım çalışmaları çerçevesinde elektrik hatlarını yer altına alıyor.

Mehmet Akif Caddesi’nde Kemerli Çarşı olarak bilinen yerde devam etmekte olan kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bölgedeki çalışma kapsamında kaldırımda bulunan elektrik hatları ve direklerinin yayalara daha rahat yürüme imkanı yaratması için yer altına alınması planlandı. Bu amaçla 28 Mayıs Cuma gününden 30 Mayıs Pazar akşamına kadar kazı ve altyapı çalışması yapılacaktır. Çalışmalar esnasında  yolun bir kısmı trafik akışına kapatılacak ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanacaktır.

Çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları rica olunur. 

27/05/2021 13:42
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TAGS: Mehmet Akif Caddesi
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