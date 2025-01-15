Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Milli takımına çağrıldı

Basketbol yaşantısını Petkimspor’da sürdüren Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Erkek Milli takımına çağrıldı.

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15/01/2025

Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Milli takımına çağrıldı

 

Basketbol yaşantısını Petkimspor’da sürdüren Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Erkek Milli takımına çağrıldı.
Mehmet Akif Öztürk, 2025 Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milli takımının 20-23 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek milli takım çalışmalarına katılacak.
Bu arada 24-26 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda da Mehmet Akif Öztürk takımla bu turnuvada yer alacak.

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TAGS: spor, Basketbol, haber, kıbrıs
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