Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Milli takımına çağrıldı
Basketbol yaşantısını Petkimspor’da sürdüren Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Erkek Milli takımına çağrıldı.
YAYIN TARİHİ:
15/01/2025
Basketbol yaşantısını Petkimspor’da sürdüren Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Erkek Milli takımına çağrıldı.
Mehmet Akif Öztürk, 2025 Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milli takımının 20-23 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek milli takım çalışmalarına katılacak.
Bu arada 24-26 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda da Mehmet Akif Öztürk takımla bu turnuvada yer alacak.
YAYIN TARİHİ: