Mehmet Akif’li Türkiye 16 Yaş Milli Takımı Şampiyon Oldu!

Türkiye 16 Yaş Milli Takımı, 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Finalde karşılaştıkları Sırbistan'ı 77-64 gibi net bir skorla mağlup eden milli takım, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Mehmet Akif Öztürk de Kadrodaydı

Şampiyon takımın bir parçası olan genç sporcumuz Mehmet Akif Öztürk, final maçında 2 dakika 30 saniye süre aldı. Ancak bu süre zarfında sayı kaydedemeyen Öztürk, savunmadaki katkılarıyla takıma destek oldu.

Türkiye’nin şampiyonluğu, genç yıldızlarımızın uluslararası alandaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmet Akif Öztürk ve takım arkadaşları, bu zaferle hem ülkemize büyük bir gurur yaşattı hem de geleceğin yıldızları arasında olduklarını kanıtladılar.