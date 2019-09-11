Mehmet Akın defnedildi

Yeşilköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Akın bugün Yeşilköy’de öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Akın'ı sosn yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

Kaza nasıl olmuştu?

10.09.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa –Karpaz anayolu 54-55 km’ leri arasında Yeşilköy dahilinde, Yeşilköy’ de sakin Mehmet AKIN (E-36), yönetimindeki ET 150 plakalı salon araç ile Yerierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkıp önce trafik levhasına çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak takla atmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."