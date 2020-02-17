Mehmet Algan beraat etti

Ülkede 4 ayrı kişiyi farklı vaatlerle dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Mehmet Algan aleyhindeki dava Algan’ın beraat etmesi ile sonuçlandı.

Algan Mart – Nisan 2017 tarihinde 4 farklı kişiyi kendisini Kıbrıs’ta Cumhuriyetçi Halk Partisi danışmanı olarak tanıttıktan sonra iki kişiyi kendilerine TC Yardım Heyetinden iş kurmalarını sağlamak maksadı ile 850 bin sterlin kredi çıkaracağı vaadinde bulunduktan söz konusu şahıslardan para alıp dolandırdığı iddiası ile tutuklanmış ve teminata bağlanmıştı. Sanık ilk gün olduğu gibi son güne kadar suçsuz olduğunu belirtmişti. Sanık yargılandığı davalardan suçsuz bulundu ve beraat etti.

(Kamalı Haber)

17/02/2020 15:41