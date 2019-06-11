Mehmet Ali Erbil aylar sonra böyle görüntülendi

Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu uzun süre yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'den ilk görüntüler ortaya çıktı. Sağlığına kavuşan ünlü şovmenin eğlenceli halleri kameralara böyle yansıdı.

Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi. 235 gündür tedavi gördüğü hastaneden yakında taburcu olacak Erbil'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir hayli keyifli olan ünlü komedyeni görenler 'Mehmet Ali Erbil eskisinden daha neşeli’ yorumunda bulundu.