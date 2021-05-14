Mehmet Ali Erbil: Ben ve Nefise kullanıldık!

Mehmet Ali Erbil'in hafta başında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Ünlü şovmenin geçmişe yönelik pişmanlığı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu açıklamalarından dolayı Erbil'i takdir edenler kadar eleştirenler de oldu.

Günaydın'dan'dan Tuba Kalçık'a bir açıklama daha yapan Erbil, Nefise Karatay'la çektirdiği fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerine açıklık getirdi.

"VİCDAN AZABIM"

Daha önce yayınlanan söyleşide çok samimi duygularını dile getirdiğini belirten ve bu sözlerinden dolayı da eleştirilere maruz kalan 64 yaşındaki şovmen, şu ifadeleri kullandı:

"Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı..."

"Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda."

Mehmet Ali Erbil, Karatay ile çok konuşulan fotoğrafları için, "İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

NEFİSE KARATAY ARADI MI?

Ünlü şovmen, "Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?" sorusuna, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" yanıtını vermişti.

Erbil, "Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek" demişti.

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14/05/2021 14:22