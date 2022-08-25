Mehmet Ali Erbil: Biz hiçbir yerimizi açmıyoruz!

Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla üç ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ronay, Ekim 2021'de ünlü şovmenin kendisine attığı mesajları ifşa etmişti. Yeniköy'de görüntülenen Erbil, kendisine Ece Ronay'la ilgili sorular yöneltilince sert tepki gösterdi.

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Gürkan Şef'in restoranından çıkarken objektiflere yansıdı. Elinde bir demet sarımsak ile çıkan şovmen, “Kötü ruhları kovacağız” diyerek, sarımsakları salladı. Basın mensuplarının “Piyadaki vampirleri yanınızdan uzaklaştırmak için mi sarımsakla geziyorsunuz?” sorusuna, “Yok, benim aram herkesle iyidir” yanıtını verdi.

"ESKİ BALDIZLA ÇALIŞIYORUZ"

Kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Erbil'in, eski eşi Tuba Coşkun'un diyetisyen kardeşi Şeyda Çoşkun'la sağlıklı yaşam için formda kalma çalışmaları yaptığı öğrenildi. 65 yaşındaki sanatçı, "Mehmet Ali bey sizi bir hayli zayıflamış gördük. Bugünde tartıdan 79 kilo olarak bir fotoğraf paylaştınız" sözleri üzerine “Evet eski baldızla çalışıyoruz. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR"

Geçtiğimiz günlerde Tiktok'a katılan Erbil, davalık olduğu şarkıcı Ece Ronay ile aynı platformda denk gelmesi hakkındaki görüşleri sorulunca şu ifadeleri kullandı:

'Ay ay ay beni kesinlikle bulaştırmayın. Mehmet Ali Erbil varken Ece'ler mi vardı Allah aşkına! Biz 40 yıldır bu piyasadayız. 40 yıldır ailelere konuk olmuş, girmişim. Onlar nereye girmişler? Bir baksınlar geçmişlerine, ondan sonra konuşsunlar.'

"ÜSTLERİNİ AÇARAK MEŞHUR OLUYORLAR"

"Ece Hanım sizinle ilgili bir açıklama yaptı" sorusu üzerine ise Erbil, "Onlar kamuoyunda paylaştı ama biz tüm gerçekleri mahkemede paylaşacağız. O tür laflar biliyorsunuz suç teşkil ediyor. Birçok insan Tiktok'ta üstlerini açarak meşhur oluyor. Ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz" dedi.

8 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Ece Ronay Bilir'in, Instagram hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı. Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Ünlü şovmenin de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi. Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Ece Ronay Bilir, 'Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' iddiasıyla şikayetçi oldu.

"MESAJLARI ASİSTANIM ATTI"

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi. Nuray K. ise ifadesinde, Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak, kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek, bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu ifade edildi.

İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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25/08/2022 09:27