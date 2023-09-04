Mehmet Ali Erbil boyalı saçlarıyla gündem oldu!

Mehmet Ali Erbil uzun zaman sonra ilk kez oyunculuğa geri döndü. Bir sinema filminde rol alacağını daha önce açıklayan Mehmet Ali Erbil, yeni filmi için imajında yeniliğe gitti ve saçlarını siyaha boyattı. Ünlü sanatçıyı görenler, "Saç deyip geçmeyeceksin işte" ve "Adam bir anda gençleşti" gibi yorumlarda bulundular.

2018 yılında ciddi bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süre hastanede yatıp tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sağlığı açısından zor günleri geride bıraktı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali!