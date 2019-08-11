Mehmet Ali Erbil dede oluyor!

Yaklaşık bir yıl boyunca rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkmış ve iyileşme sürecine girmişti. Hayranları tarafından büyük sevinçle karşılaşan Erbil'den bir güzel haber daha geldi.

'DEDE OLUYORUM'

Instagram hesabından 'İyi Bayramlar' diyerek paylaşım yapan Erbil, büyük kızı Sezin'in hamile olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı: Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım sürecinde başımdan bir kez olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet dede oluyorum.