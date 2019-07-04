Mehmet Ali Erbil hastane çıkışı oraya gitti

Kendisini hastane kapısında bekleyen muhabirlere duygusal bir konuşma yapan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ali Erbil, durumunun günden güne iyiye gittiği müjdesini de vermeyi ihmal etmedi.

OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI

Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi’nin doğum günü kutlaması için Coşkun’la bir araya geldi. Bu özel günde kızı Yasmin de babası Mehmet Ali Erbil’i yalnız bırakmadı.