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Mehmet Ali Erbil hastane çıkışı oraya gitti

Geride bıraktığımız gün yaklaşık sekiz aydır tedavisinin devam ettiği hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil hastane çıkışında soluğu doğum günü kutlamasında aldı.

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04/07/2019

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Mehmet Ali Erbil hastane çıkışı oraya gitti

Kendisini hastane kapısında bekleyen muhabirlere duygusal bir konuşma yapan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ali Erbil, durumunun günden güne iyiye gittiği müjdesini de vermeyi ihmal etmedi.

OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI

Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi’nin doğum günü kutlaması için Coşkun’la bir araya geldi. Bu özel günde kızı Yasmin de babası Mehmet Ali Erbil’i yalnız bırakmadı.

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TAGS: Mehmet Ali Erbil, haber, kıbrıs
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