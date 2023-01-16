Mehmet Ali Erbil, üst solunum şikayeti ile Girne’de hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.

Erbil’in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.

Kaçış sendromu hastalığı basında özellikle Mehmet Ali Erbil’in geçirdiği rahatsızlığın ardından çok konu olmuş ve vatandaşlar tarafından merak edilmişti.

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16/01/2023 08:37