'Mehmet Ali Erbil vefat etti' iddiasına yalanlama

Sosyal medyada çıkan Mehmet Ali Erbil vefat etti iddiaları sonrası ünlü şovmenin doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den açıklama geldi.



61 yaşındaki Erbil'in ablası Yeşim Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Abla Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.