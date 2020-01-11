Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.

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11/01/2020
HK

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Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erbil'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının kızı Sezin Erbil ise " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi.

11/01/2020 17:05
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TAGS: haber, kıbrıs, kktc, Mehmet Ali Erbil
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