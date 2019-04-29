Mehmet Ali Erbil’den aylar sonra ilk görüntü!

Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kişisel Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hayranlarını sevindirdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil aylar sonra sosyal medyadan görüntüsünü paylaştı. Erbil sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak sevenleriyle kısa da olsa görüşmüş oldu. Erbil’in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirdi. Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği ‘Kaçış Sendromu’ hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.