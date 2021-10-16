Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay hamlesi

Mehmet Ali Erbil, yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Erbil'in şikayetinin ardından Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil, yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü de ifade etti.



Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Erbil hakkında iki ay süre ile koruma kararı aldırmıştı.

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16/10/2021 15:12