HABER KIBRIS

ad

Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi

ads
30/06/2019

ads
Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi

Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi.

Bugün itibarıyla tam 223 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı.

Yarın son tetkikleri yapılacak olan ünlü şovmen, eğer son dakika değişikliği olmazsa salı günü taburcu edilecek. Doktoru Jan Klod Kayuka, her şeyin yolunda gittiğini, Erbil’in iyileşme sürecinin hızlandığını söyledi.

Erbil’in kızı Yasmin de birkaç gün önce hastanenin bahçesinde babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı “Babam geliyor, az kaldı” notuyla paylaşmıştı.  İsmail BAYRAK / HÜRRİYET

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.