Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi itiraf etti: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor

Her dönem aşk hayatıyla adından söz ettiren şovmen Mehmet Ali Erbil, bu defa gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdı. Erbil ile aynı evi paylaşmaya başladığı genç sevgilisi canlı yayında aşklarını haykırdı.

"CİDDİ BİR YOLDAYIZ"

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, Erbil'e aşkını haykırarak şunları söyledi: "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor. Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" dedi.

"EVLENİRSEK ÇOCUK İSTEYEBİLİRİM"

Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evlenirsek çocuk isteyebilirim. Evlilik sözleşmesi isterlerse imzalarım. Benim ünlü kalma gibi bir derdim yok. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Şu an gözüm Mehmet Ali Erbil'den başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor. Çok eğleniyoruz. Ben daha önce hastanede çalışıyodum, hemşireydim. Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla tanıştım aramız çok iyi. Yasmin Erbil'le aynı yaştayız. Beni kıyafet tercihimden dolayı çok kıskanıyor.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMEM, 15 YIL SONRA BÖYLE BİR MUTLULUK YAŞIYORUM"

Sevgilisinin ardından canlı yayında konuşan Mehmet Ali Erbil ise "Onu herkes çok seviyor, köpeğim bile çok seviyor. Enerjisi ve doğal olması beni çok etkiledi. Bana genç yaşında çok şey yaşattı ve annemle aynı adı taşıyor. Evlilik yolundayız. Benim evliliklerimde hiç teklif olmamıştı hep akışına bırakmıştım. Gülseren'den evlilik sözleşmesi istemem onun öyle şeylerde gözü yok. Benden on misli yakışıklı ve zenginler istedi de o gitmedi. Sezin o yakın davranıyor ama Yasmin biraz daha mesafeli. Uzun bir aradan sonra böyle bir mutluluk yaşıyorum. 15 senedir hayatıma ilk defa birlikte yaşadığım biri giriyor" ifadelerini kullandı.