Mehmet Ali Erbil'in aşk itirafına Emel Sayın’dan yanıt geldi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün telefonla bağlandığı bir magazin programında Emel Sayın ile bir dönem aşk yaşadıklarını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil’in bu açıklamasına Emel Sayın’dan yanıt geldi.

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak çok konuşulacak açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 75 yaşındaki Emel Sayın ile aşk yaşadığını iddia ederek 'Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim.

Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Ali Erbil'in bu açıklamaları karşısında çok şaşırdığını dile getiren Emel Sayın şu ifadeleri kullandı,", "Ne oldu Mehmet Ali'ye son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor.

Önce onunla konuşayım ben. Ben izleyemedim, çıkan haberlerden takip ettim. Acaba espri mi yaptı?”

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02/10/2021 15:36