Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden ‘can sıkıcı’ haber

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşerek yaralanmış, ünlü şovmenin kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 Ekim’de uyandırıldı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı nüksedince Mehmet Ali Erbil 2 Kasım’da yeniden uyutuldu.

Erbil’in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil, şu çarpıcı satırlarla anlattı:

“Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir.”