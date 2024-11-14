Mehmet Ali Erbil'in kızı olaylı geceyi anlattı: Yaşadığım en korkunç gündü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasadışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti.

Erbil ve Ortaç'ın tutuklanması talep edildi.

Mahkeme heyeti, Savcılığın “Yeniden tutuklansınlar.” itirazını reddetti.

Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil şimdilerde sadece izinler dahilinde hastaneye gidip gelebiliyor.

"GEÇİRDİĞİM EN KORKUNÇ GÜNDÜ"

Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise olaylı gece hakkında ilk kez konuştu. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; Yasmin Erbil, "Ben çok korktum. Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah bir daha yaşatmasın. Babam bu durumdan dolayı çok üzgün. Bir daha böyle bir şey olmaz." dedi.

Yasmin Erbil'e, babasına karşı çıktığı ve her fırsatta ilişkisini doğru bulmadığını söylediği genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile adliyede yakın görülmesi de soruldu.

Erbil "Dertler insanları birleştirir, özel bir durum oldu. Gülseren Ceylan ile aramızda bir yakınlık yok." diye konuştu.