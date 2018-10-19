Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Dün akşam saatlerinde Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili 19 Ekim 2018, Cuma günü Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu ve sanatçıyı ameliyat eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu’nun katılımıyla basın toplantısı yapıldı.

Dr. İkizoğlu, ünlü sanatçı ile ilgili bazı basın organlarında belirtilen ‘kalp krizi’ geçirdiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu şu bilgileri verdi: “Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisi’ne getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. 45 dakika süren operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir.”

Ünlü sanatçının şuurunun açık olduğunu belirten Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, hayati tehlikesi olmadığını söyleyerek sağlığıyla ilgili gelişmeleri yoğun bakım servisinde takip edeceğiz.” dedi.

2. kez ameliyat edilecek

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu dün yapılan ameliyatla kanamanın durdurulduğunu ve kaburga batması nedeniyle sönmüş akciğerin yeniden şişirildiğini ifade ederken ikinci bir ameliyatla kırık kaburga kemiklerine gelecek hafta müdahale edileceğini belirtti.