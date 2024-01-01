Mehmet Ali Hacışevki hayatını kaybetti

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01/01/2024

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Mehmet Ali Hacışevki hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği eski başkanlarından Mehmet Ali Hacışevki hayatını kaybetti. Hacışevki'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Hacışevki'nin vefatını böyle duyurdu:

Çok Değerli Mehmet Ali Hacışevki Hocamızı Kaybettik. KITREB'in Başkanlık görevinde yer almış, Kıbrıs Kültürünü Doğasını ve Alternatif Turizmini geliştirmek için çalışan. Birliğimizin Değerli Hocası Rehberlerin Eğitimleri için yıllarca emek veren büyüğümüzü sonsuzluğa uğurladık. Üzüntümüz büyük.

01/01/2024 15:13
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