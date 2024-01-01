Kıbrıs Türk Rehberler Birliği eski başkanlarından Mehmet Ali Hacışevki hayatını kaybetti. Hacışevki'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Hacışevki'nin vefatını böyle duyurdu:

Çok Değerli Mehmet Ali Hacışevki Hocamızı Kaybettik. KITREB'in Başkanlık görevinde yer almış, Kıbrıs Kültürünü Doğasını ve Alternatif Turizmini geliştirmek için çalışan. Birliğimizin Değerli Hocası Rehberlerin Eğitimleri için yıllarca emek veren büyüğümüzü sonsuzluğa uğurladık. Üzüntümüz büyük.