Mehmet Ali Mutlu, 3 gün poliste tutuklu kalacak

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Ozanköy’de meydana gelen kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde ve Kayıtsız hava tüfeği tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Ali Mutlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüeezin huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Mutlu’nun 21 Eylül 2019 tarihinde, 13.55-14.30 saatleri arasında, Ozanköy’de ikametgahında kızı İrem Mutlu'nun zanlı konumunda olduğu "Elektronik Haberleşme Yasası'na Aykırı Hareket" meselesi ile ilgili gerçekleştirilen arama neticesinde evde kayıtsız tüfek ve tabanca bulunduğunu söyledi. Polis arama neticesinde zanlının kendi adına kayıtlı, 43348 seri numaralı Italian Castellani av tüfeğini tasarruf ruhsatı olmaksızın tasarruf ettiği, rahmetlik babası Derviş Mutlu adına kayıtlı, 47440 seri numaralı Zabala Hermanos marka av tüfeğini, annesi Zekiye Mutlu adına kayıtlı, 1100 seri numaralı Webley Scott markalı hava tüfeğini, Mustafa Tamer adına M321H numara altında kayıtlı 2066B seri numaralı Webley Tempest marka hava tabancasını ve kayıtsız durumdaki 40002 seri numaralı markası meçhul 7.65'lik tabancayı ve 31 adet muhtelif markalardaki canlı av tüfeği fişeği, 89 adet 7.65 mm çapında canlı tabanca mermisi ve 276 adet hava tüfeği şaşmasını kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Özmüeezin konu tabanca, tüfek ve patlayıcı maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından aleyhinde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare alınan silahların balistik incelemesinin yapılacağını belirterek ilk etapta tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

22/09/2019 13:45